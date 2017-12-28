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| | Чайчиц считает, что Лиза Триандафилиди не ценит хорошего отношения к ней

Чайчиц считает, что Лиза Триандафилиди не ценит хорошего отношения к ней

Вчера, 22:40
Решивший возобновить свои отношения с Лизой Триандафилиди Алексей Чайчиц заявил, что бывшая возлюбленная Романа Гриценко абсолютно не ценит хорошего отношения к ней, но отказываться от романа с девушкой он категорически не намерен.
 

Чайчиц считает, что Лиза Триандафилиди не ценит хорошего отношения к ней

 

Участник «Дома-2» утверждает, что Елизавета, вполне вероятно, что может показаться кому-то эгоисткой, но она ему очень нравится и он сам нередко делает что-то исключительно для себя. Схожесть молодых людей, по всей видимости, и сближает. Чайчиц также добавил, что если относиться к Лизе слишком хорошо, то она начинает скучать, так как подобным красоткам всегда нужны ссоры для того, чтобы вымещать свои эмоции и драйв.
 
При этом, с Триандафилиди ей всегда весело и приятно. Алексей признается, что ему огромную радость приносит возможность порадовать Лизу любым возможным образом. Он дарит ей цветы, делает романтические сюрпризы и просто желает находится с ней рядом.
 
Молодой человек уверен в том, что от эгоизма все же следует постепенно избавляться, как и от других отрицательных качеств. До этого Алексей расстался с Лизой по причине того, что девушка позволяла себе чрезмерно вызывающее поведение в присутствии других мужчин.

Николай Офицеров
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