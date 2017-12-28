Евгений Цыганов и Юлия Снигирь появились как пара на новогодней вечеринке

Евгений Циганов и Юлия Снигирь впервые вышли в свет как пара, они явились на открытии фестиваля кинофильма. Известно, что в марте актриса подарила избраннику сына Федора.

Любовь Шевцова

Звезды не комментируют свою личную жизнь, в прессу попадают только некоторые подробности их отношений. Снигирь и Цыганов стали парой в 2016 году, ради романа с Юлией Евгений ушел от жены, которая была беременна седьмым ребенком.Он поддерживает отношения со своими детьми, но их мать так и не решается признаться им, что их отец ушел из семьи. Юлия на тот момент тоже находилась в положении.Через некоторое время появилась информация, что Юлия с Евгением собираются обвенчаться, об этом поделились их друзья. Но до не давнего времени пара не появлялась на светских вечеринках вдвоем, и не публиковали совместные фотографии.