Нонна Гришаева откровенно рассказала о семейных проблемах

Известная отечественная актриса Нонна Гришаева стала очередным гостем популярной телепередачи «Судьба человека», ведущим которой является Борис Корчевников. В эфире программы Нонна призналась, что в её семейной жизни присутствуют некоторые проблемы.

Александр Вест

В ходе беседы с Борисом Корчевниковым Нонна Гришаева призналась, что в её семейной жизни дела обстоят не так хорошо, как это может казаться со стороны. По словам Гришаевой, она испытывает сильное чувство вины и сожаления о том, что не смогла уделить должного внимания в воспитании своей старшей дочери по имени Анастасия, которая осталась у Нонны от её брака с Антоном Деровым. В своём интервью Нонна заявила, что многое уже не вернуть, о чём она всей душой сожалеет.По словам Нонны, ей пришлось привлечь свою мать к воспитанию старшей дочери, так как сама она физически не справлялась из-за того, что отец Анастасии почти не участвовал в семейных процессах такого рода. Нонна заметила, что сожалеет лишь об утраченном времени, которое она могла провести с дочерью.