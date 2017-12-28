Меладзе выложил в Сеть семейное фото с дочерями от первого брака

Певец Валерий Меладзе не часто балует поклонников семейными снимками, но недавно фолловеры практически сорвали джек-пот. Артист опубликовал в Сети совместный снимок с дочерями от первого брака. Семейство увиделось 25 декабря в ресторане, там же и было сделано редкое селфи популярного исполнителя.

Дарья Светозарова

Меладзе относительно недавно зарегистрировался в Instagram, и это одна из первых его фотографий в профиле. Снимок артист подписал коротко и нежно – «Мои доченьки». Сами наследницы также опубликовали это памятное фото на своих аккаунтах. Фолловеры не преминули полюбопытствовать, чем живут и дышат Инга, Арина и София.Они заглянули на их странички, и пришли к выводу, что все юные красавицы прекрасно воспитаны, и их отцу-ювелиру нужно гордиться такими жемчужинами. При этом подписчики написали исполнителю множество комплиментов, относительно его девочек. Все они, по мнению поклонников Меладзе, настоящие грузинские женщины и просто красавицы. Также пользователи выразили надежду, что когда-нибудь старшие сестры наладят отношения с младшими сводными братьями.