Меладзе выложил в Сеть семейное фото с дочерями от первого брака

Меладзе относительно недавно зарегистрировался в Instagram, и это одна из первых его фотографий в профиле. Снимок артист подписал коротко и нежно – «Мои доченьки». Сами наследницы также опубликовали это памятное фото на своих аккаунтах. Фолловеры не преминули полюбопытствовать, чем живут и дышат Инга, Арина и София.
Они заглянули на их странички, и пришли к выводу, что все юные красавицы прекрасно воспитаны, и их отцу-ювелиру нужно гордиться такими жемчужинами. При этом подписчики написали исполнителю множество комплиментов, относительно его девочек. Все они, по мнению поклонников Меладзе, настоящие грузинские женщины и просто красавицы. Также пользователи выразили надежду, что когда-нибудь старшие сестры наладят отношения с младшими сводными братьями.