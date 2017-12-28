У Иосифа Оганесяна и Дарьи Лымарь не случилось «волшебство» на "Доме-2"

Планировавший отношения с одной из новых участниц «Дома-2» Дарьей Лымарь Иосиф Оганесян не смог заняться с девушкой «волшебством» даже оказавшись за пределами периметра, где не было камер. В результате их роман на данный момент находится под серьезным вопросом.

Иосифа вместе с Дарьей, как известно, отпустили в отель, чтобы молодые люди могли провести вместе время, но у них ничего не получилось. Оганесян не переставая думал о своей бывшей пассии Александре Черно, а также отметил, что в планы Дарьи постоянные и продолжительные отношения не входят, она согласна только на секс. Романтичного Оганесяна это не устраивает. На данный момент Дарья вместе с Иосифом уже не проводят вместе время на Сейшелах.

Молодой человек продолжает поиски той самой единственной, а Дарья же тем временем ищет объект для соблазна. Иосиф и раньше говорил, что задумывается о своей семье, но пока что девушки для воплощения своей мечты он найти не может.

Стоит напомнить, что ранее Оганесяна дружил с Марго Овсянниковой, которая даже была не против связать себя с ним отношениями, однако взаимности от Иосифа так и не получила. Помимо этого, Черно постоянно мешала их дружбе, потому Марго решила сдаться.

Николай Офицеров