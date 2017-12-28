Ледовое шоу Евгения Плющенко едва не испортила кошка

На днях в столичном концертном зале «Олимпийский» фигурист Евгений Плющенко откатал свое масштабное ледовое шоу. Однако выступление спортсмена могла испортить кошка, которая неожиданно выбежала на лед.

Светлана Славянская

Грандиозное ледовое шоу организовывала супруга Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская. В программе принимали участие не только сам Плющенко и его маленький сын Александр. Но и другие известные российские фигуристы. Не обошлось и без конфузов. К примеру, во время катания на льду Ирины Слуцкой внезапно на ледовой арене появилась обычная кошка, которая могла сбить фигуристку и испортить весь номер.К счастью, кошку вовремя поймали организаторы шоу. Сама Рудковская сообщила, что понятие не имеет, откуда в «Олимпийском» могла появиться кошка и кто является её хозяином.