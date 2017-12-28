Ледовое шоу Евгения Плющенко едва не испортила кошка

Грандиозное ледовое шоу организовывала супруга Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская. В программе принимали участие не только сам Плющенко и его маленький сын Александр. Но и другие известные российские фигуристы. Не обошлось и без конфузов. К примеру, во время катания на льду Ирины Слуцкой внезапно на ледовой арене появилась обычная кошка, которая могла сбить фигуристку и испортить весь номер.
К счастью, кошку вовремя поймали организаторы шоу. Сама Рудковская сообщила, что понятие не имеет, откуда в «Олимпийском» могла появиться кошка и кто является её хозяином.