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| | «Как же красиво Вы взрослеете»: Лайма Вайкуле поразила новыми снимками

«Как же красиво Вы взрослеете»: Лайма Вайкуле поразила новыми снимками

Сегодня, 09:45
Популярная певица Лайма Вайкуле поразила поклонников новыми снимками в своем Instagram. Пользователи Сети были восхищены тем, как выглядит артистка в свои 63 года.

«Как же красиво Вы взрослеете»: Лайма Вайкуле поразила новыми снимками

 

Лайма Вайкуле на днях в своем микроблоге поделилась новыми фотографиями с праздничного концерта. Поклонники восхитились не только прекрасными образами и костюмами артистки, но и её внешним видом. Также многие отметили, что в 63 года певица поет и к тому энергично танцует вместе с танцорами балета.

«Какая вы крутая!», «Великолепна!», «Потрясающая Лайма! Великолепная!», «Для меня Вы -абсолютный пример для подражания», «Как же красиво Вы взрослеете», «Возраст Вам к лицу», «Лайма! Такая красотка! Обожаю ее!!! Икона стиля!», - комментировали снимок поклонники певицы.
Светлана Славянская
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