«Как же красиво Вы взрослеете»: Лайма Вайкуле поразила новыми снимками

Популярная певица Лайма Вайкуле поразила поклонников новыми снимками в своем Instagram. Пользователи Сети были восхищены тем, как выглядит артистка в свои 63 года.

Светлана Славянская

Лайма Вайкуле на днях в своем микроблоге поделилась новыми фотографиями с праздничного концерта. Поклонники восхитились не только прекрасными образами и костюмами артистки, но и её внешним видом. Также многие отметили, что в 63 года певица поет и к тому энергично танцует вместе с танцорами балета.«Какая вы крутая!», «Великолепна!», «Потрясающая Лайма! Великолепная!», «Для меня Вы -абсолютный пример для подражания», «Как же красиво Вы взрослеете», «Возраст Вам к лицу», «Лайма! Такая красотка! Обожаю ее!!! Икона стиля!», - комментировали снимок поклонники певицы.