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| | Звезда "Дом-2" Лиза Шароха явилась в храм в откровенном виде

Звезда "Дом-2" Лиза Шароха явилась в храм в откровенном виде

Сегодня, 09:34
Андрей Черкасов высказал мнение по поводу откровенного наряда Лизы Шарохи. По его мнению молодая мамочка на крестины своего малыша надела слишком короткую юбку, а она должна быть ниже колен.

Звезда "Дом-2" Лиза Шароха явилась в храм в откровенном виде

 

Андрей не удержался и прокомментировал на своей страничке в социальных сетях: "Православный собор. Крестины ребенка. Юбка выше колена. Истинно верующая".

На что Лиза не стала молчать в ответ Андрею, и написала, что с чего бы это ему обсуждать ее внешний вид, она не ожидала такого. Девушка выразилась, что походу он обиделся на нее когда она не поздоровалась с ним на бракосочетании у Кузина.

Так же отметила, что никогда не говорила, что посещает церковь каждый день и молиться. Она это делает когда считает нужным.  
Любовь Шевцова
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