Звезда "Дом-2" Лиза Шароха явилась в храм в откровенном виде

Андрей Черкасов высказал мнение по поводу откровенного наряда Лизы Шарохи. По его мнению молодая мамочка на крестины своего малыша надела слишком короткую юбку, а она должна быть ниже колен.

Любовь Шевцова

Андрей не удержался и прокомментировал на своей страничке в социальных сетях: "Православный собор. Крестины ребенка. Юбка выше колена. Истинно верующая".На что Лиза не стала молчать в ответ Андрею, и написала, что с чего бы это ему обсуждать ее внешний вид, она не ожидала такого. Девушка выразилась, что походу он обиделся на нее когда она не поздоровалась с ним на бракосочетании у Кузина.Так же отметила, что никогда не говорила, что посещает церковь каждый день и молиться. Она это делает когда считает нужным.