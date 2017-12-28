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| | Волочкову подозревают в злоупотреблении алкоголем

Волочкову подозревают в злоупотреблении алкоголем

Сегодня, 09:38
Звезда балета Анастасия Волочкова снова стала объектом издевательств. На этот раз подписчикам танцовщицы не понравились костюм и даже прическа Анастасии, которую они назвали «приветом из 90-х» и «пародией на Буланову».

 

Балерина выложила на своем аккаунте в Instagram совместное фото со своей крестницей Элизой. Знаменитость и ее духовная дочь посетили сказку-шоу Ильи Овербуха «Алиса в стране чудес». В руках у Волочковой и Элизы букеты цветов, которые тоже стали поводом для критики со стороны фолловеров. Больше всего досталось наряду Волочковой. Юзеры раскритиковали и блузку, подчеркивающую и так мощный торс танцовщицы, и обувь, которую единогласно назвали жуткой, и даже элегантную сумочку Анастасии – она, по их мнению, не вписалась в общий ансамбль «с помойки». Поворот головы Насти тоже был воспринят в штыки – подписчики отметили, что пора бы уже приме балета научиться смотреть прямо. Сильно досталось прическе звезды. Фанам показалась, что укладка «под Буланову» балерине не идет и создает впечатление, будто Анастасия неаккуратно причесалась или даже напилась .

Однако у Насти нашлись и защитники – они по достоинству оценили костюм Волочковой. Укладка им также пришлась по душе, а хейтерам они парировали, что большинство фанов балерины родом из 90-х и против Булановой ничего не имеют. Обвинения в пьянстве в адрес знаменитости они также отмели, заявив, что это необоснованное злословие завистников.
Дарья Светозарова
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