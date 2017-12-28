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| | 49-летняя Светлана Бондарчук показала идеальную фигуру в бикини

49-летняя Светлана Бондарчук показала идеальную фигуру в бикини

Сегодня, 09:15
Светлана Бондарчук это наиболее яркий пример того, что даже после развода, как и после сорока лет, жизнь, на самом деле, только начинается. Отпустив своего бывшего супруга режиссера и актера Федора Бондарчука к более молодой Паулине Андреевой, она решила доказать всем, что выглядеть сексуально в 49 возможно. И очередной ее снимок в бикини ярчайшее тому доказательство.
 

49-летняя Светлана Бондарчук показала идеальную фигуру в бикини

 

Светлана накануне Нового года решила встречать его не в холодной Москве, а на индонезийском острове Бали. При этом, в Instagram Светланы нет и малейшего намека на то, что с ней на отдых улетел ее новый бойфренд Сергей Табунов. Тем не менее, подписчики не сомневаются, что на данный момент он находится на Бали вместе с ней. Также на просторах своего микроблога Бондарчук поделилась пляжным снимком, на котором она запечатлена в легком бикини.
 
Экс-супруга режиссера стоит на фоне умиротворенного океана и показывает всем стройную талию и плоский не по годам живот. Некоторые подписчики не понимают, почему выбор Бондарчук пал на столь демократичный курорт, ведь есть с чего выбирать, однако другие отметили, что, вероятнее всего, это инициатива фотографа Табунова, который и настоял на том, чтобы отправиться в Индонезию.

Николай Офицеров
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