Марина Африкантова и Александра Гозиас устроили разборки в прямом эфире "Дома-2"

У Марины Африкантовой не блестящая репутация на проекте «Дом-2». Урон ее моральному облику нанес отказ девушки последовать за ворота тогда еще с бойфрендом Чуевым, подругой Гозиас и товарищем Ивановым. Ходили слухи, что между ребятами существует договоренность – как только один покидает проект, остальные следуют за ним.

Дарья Светозарова

Марина решила не выполнять свое обещание и принялась налаживать жизнь на телестройке. Многие назвали такое решение Африкантовой предательством. К примеру, сама Александра Гозиас так и не смогла найти добрых слов для Марины: она выставляла свою бывшую товарку исключительно в неприглядном свете. Впрочем, скоро «обвиняемая» получила возможность выяснить отношения с Гозиас в прямом эфире. Девушки встретились на шоу «Сплетницы». Поначалу Африкантова сильно удивилась, увидев там экс-подругу, но быстро опомнилась и перешла в наступление.Не единожды Африкантова указала Александре на то обстоятельство, что у нее два диплома о высшем образовании с отличием, тогда как ее визави не имеет ни одного. Также Гозиас пришлось краснеть за пластическую операцию, что многие нашли странным, ведь более «старой» выглядела как раз Африкантова. Одни фанаты телестройки оказались солидарны с Мариной, другие увидели во всем просто очередной постановочный скандал, за которым и наблюдать не интересно.