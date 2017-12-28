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| | Обнажила ягодицы: Диана Шурыгина разместила очередное секс-фото в своем Telegram

Обнажила ягодицы: Диана Шурыгина разместила очередное секс-фото в своем Telegram

Сегодня, 08:32
Диана Шурыгина поделилась с подписчиками развратным снимком, обнажив свои ягодицы. Таким образом она решила пожелать подписчикам спокойной ночи. Также прославившаяся скандалами на «Пусть говорят» девушка открыла свой приват-канал в Telegram. По всей видимости, именно туда Диана намерена сливать свои наиболее горячие фотографии.
 

 

Сама же Диана утверждает, что с помощью площадки на мессенджере намерена стать к своим поклонникам еще ближе. Там она охотно идет на контакт с фанатами и отвечает на вопросы, которые поступают от подписчиков.
 
«Я создала свой канал в «Телеграмме», чтобы делиться полезными советами для молодых девушек, а также событиями из моей жизни и давать вам ответы на различные вопросы. Также на канале я намерена развеивать все мифы о себе», - пишет Шурыгина, описывая цель создания Telegram-канала.
 
Также она уже успела ответить на несколько вопросов от фолловеров, рассказав о своем рационе, весе и росте. Помимо этого, стало известно, что вполне вероятно миру осталось совсем недолго ждать ее песенной карьеры.

Николай Офицеров
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