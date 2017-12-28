Экс-участник «Дом-2» обещает рассказать правду о беременности Рапунцель

Ольги Рапунцель

Беременностьуже давно обсуждают в обществе.

Домбровский Сергей

Поклонники не верят словам участницы передачи «Дом-2». Даже наличие живота не способно убедить людей. Фанаты полагают, что девушка использует подкладки, дабы ввести в заблуждение публику. Кириллу Щетинину публика тоже не доверяет. По мнению зрителей, парень хочет просто сделать себе рекламу за счет Ольги Рапунцель. Молодой человек обещал рассказать поклонникам всю правду о беременности этой женщины через несколько дней.Фанаты рекомендуют телевизионной ведущей Ольге Бузовой поскорее избавиться от Рапунцель в проекте, так как эта участница шоу «Дом-2» своей «лжебеременностью» затмила по популярности звезду программы. По словам поклонников, авторитет Бузовой в передаче снизился и ей необходимо применять радикальные меры, дабы исправить положение.