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| | Экс-участник «Дом-2» обещает рассказать правду о беременности Рапунцель

Экс-участник «Дом-2» обещает рассказать правду о беременности Рапунцель

Сегодня, 08:30
Беременность Ольги Рапунцель уже давно обсуждают в обществе.

Экс-участник «Дом-2» обещает рассказать правду о беременности Рапунцель

 

Поклонники не верят словам участницы передачи «Дом-2». Даже наличие живота не способно убедить людей. Фанаты полагают, что девушка использует подкладки, дабы ввести в заблуждение публику. Кириллу Щетинину публика тоже не доверяет. По мнению зрителей, парень хочет просто сделать себе рекламу за счет Ольги Рапунцель. Молодой человек обещал рассказать поклонникам всю правду о беременности этой женщины через несколько дней.

Фанаты рекомендуют телевизионной ведущей Ольге Бузовой поскорее избавиться от Рапунцель в проекте, так как эта участница шоу «Дом-2» своей «лжебеременностью» затмила по популярности звезду программы. По словам поклонников, авторитет Бузовой в передаче снизился и ей необходимо применять радикальные меры, дабы исправить положение.
Домбровский Сергей
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