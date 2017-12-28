Ксения Бородина поскупилась на собственный наряд

В прошлую субботу ведущая «Дома-2» Ксения Бородина отмечала день рождения своей дочери Теоны. И сама Ксения, и ее супруг Курбан Омаров на торжестве не экономили – для дочери они устроили настоящий «Розовый цирк». Ксения еще раз доказала, что вечеринки и праздники – ее стихия.

Дарья Светозарова

Ни одна мелочь не осталась не охваченной: украшения зала, оформление праздничного стола и даже цвет сладостей. Больше всего внимания заботливая мама уделила наряду своей двухлетней малышки – девочка за вечер переодевалась дважды, и каждый ее выход был достоин восхищения. Маленькая Теона и ее старшая сестра Мария появились в одинаковых нарядах от знаменитого бренда «Dolce & Gabbana». Этот модный дом славится детскими линиями одежды. Немного позже именинница переоделась в другое платье, и снова все гости были в восторге. Что же касается самой Ксении, то на ней, по ее словам, было платье из ее собственной коллекции. Вначале это было воспринято с одобрением, но дальше пользователей постигло разочарование – они увидели клон наряда Бородиной в китайском интернет-магазине. Там костюм Ксении стоил ну очень дешево.Пользователи неоднократно уличали Бородину в том, что она выдает за свои эксклюзивные модели не всегда качественный «ширпотреб» . При этом цены знаменитость взвинчивает в разы. Правда, никто не ожидал, что звезда поскупится на брендовый костюм даже в день рождения дочери, решив лишний раз пропиарить свой интернет-магазин.