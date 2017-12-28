Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

Мнения

Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

О новом варианте лечить ВИЧ.

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

От Редактора

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

Самые сокровенные желания на 2018 год.

Сюжеты :

Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями
| | Участника шоу «Дом-2» Дениса Ковалева раскритиковали зрители

Участника шоу «Дом-2» Дениса Ковалева раскритиковали зрители

Сегодня, 08:13
Молодой человек в очередной раз делился своими впечатлениями о программе и разозлил поклонников своей откровенностью.

Участника шоу «Дом-2» Дениса Ковалева раскритиковали зрители

 

Денис Ковалев давал интервью журналистам и по мнению фанатов рассказал то, о чем стоило промолчать. Недавно мужчина опубликовал ролик, на котором его экс-возлюбленная Александра Шева полуобнаженная сидит в ванной со смартфоном. Данный поступок вызвал негодование зрителей. Денис Ковалев сообщил подписчикам о том, как его бывшая девушка заигрывала с участником проекта «Дом-2» Араем Чобаняном и пыталась соблазнить его.

Пользователи не поверили словам мужчины. Юзеры рекомендовали Денису Ковалеву вести себя скромнее и не клеветать на людей. Зрители предполагают, что молодой человек злится на Александру Шеву, так как она счастлива с другим. Подписчики советуют ревнивцу навсегда забыть о телестройке и заниматься своими делами. Ковалев по образованию филолог и работает учителем в школе.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Выходка Дениса Козловича удивила зрителей проекта «Дом-2»
Выходка Дениса Козловича удивила зрителей проекта «Дом-2»

Денис Козлович, участвующий в теле-проекте «Дом-2», удивил участников и поклонников реалити-шоу. Дело в том, что Козлович заявил, что может покинуть шоу.

Ковалев отправил Мохаммеди в нокаут в третьем раунде
Ковалев отправил Мохаммеди в нокаут в третьем раунде

Российский боксер в полутяжелом весе Сергей Ковалев подтвердил, что он достоин быть чемпионом. В Лас-Вегасе в поединке с Наджибом Мохаммеди россиянин отправил

Ковалев: Агент ФСБ в Эстонии мог рассекретиться по собственному желанию
Ковалев: Агент ФСБ в Эстонии мог рассекретиться по собственному желанию

Депутат Государственной думы и по совместительству бывший глава ФСБ Николай Ковалев заявил, что агент ФСБ Уно Пуусеппа, работающий в Эстонии более 20 лет мог

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости