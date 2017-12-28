Участника шоу «Дом-2» Дениса Ковалева раскритиковали зрители

Молодой человек в очередной раз делился своими впечатлениями о программе и разозлил поклонников своей откровенностью.

Домбровский Сергей

Денис Ковалев давал интервью журналистам и по мнению фанатов рассказал то, о чем стоило промолчать. Недавно мужчина опубликовал ролик, на котором его экс-возлюбленная Александра Шева полуобнаженная сидит в ванной со смартфоном. Данный поступок вызвал негодование зрителей. Денис Ковалев сообщил подписчикам о том, как его бывшая девушка заигрывала с участником проекта «Дом-2» Араем Чобаняном и пыталась соблазнить его.Пользователи не поверили словам мужчины. Юзеры рекомендовали Денису Ковалеву вести себя скромнее и не клеветать на людей. Зрители предполагают, что молодой человек злится на Александру Шеву, так как она счастлива с другим. Подписчики советуют ревнивцу навсегда забыть о телестройке и заниматься своими делами. Ковалев по образованию филолог и работает учителем в школе.