Без секса можно прожить миллионы лет: Ученые доказали возможность непорочного зачатия

Мнения

Без секса можно прожить миллионы лет: Ученые доказали возможность непорочного зачатия

Для этого они изучили поведение рыб. 

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

От Редактора

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

Что скрывает американское правительство?

Сюжеты :

Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой
| | У музыканта Николая Носкова родилась вторая внучка

У музыканта Николая Носкова родилась вторая внучка

Вчера, 23:16
Музыкант Николай Носков во второй раз стал дедушкой – дочь Екатерина родила девочку. Популярный певец назван своими поклонниками «дважды дедушкой».

У музыканта Николая Носкова родилась вторая внучка

 

Экс-солист популярной советской, американской и российской рок-группы Николай Носков получил титул от фанатов «дважды дедушка» - его дочь Екатерина родила на свет девочку. Сообщение о радостном для звезды событии было размещено в официальной группе исполнителя в одной из социальных сетей.

Стать дедушкой в первый раз музыканту посчастливилось в 2015 году – девочку назвали Мирославой. Тогда новоявленный дедушка не смог встретить дочь с внучкой из роддома, ведь был на гастролях.

Сам Носков не афишировал тот факт, что у него есть дочь, мало говорил о ней, общаясь со СМИ. На данный момент про Екатерину известно немногое, разве что то, что у нее есть образование экономиста и она работала по приобретённой специальности.

В марте 2017 года Николай Носков был госпитализирован в клинику в связи с тяжелым состоянием в связи с необходимостью операции по удалению тромба.
Новости по теме
Николай Носков впервые после инсульта пообщался с поклонниками
Николай Носков впервые после инсульта пообщался с поклонниками

Российский певец Николай Носков впервые после инсульта пообщался с поклонниками. Весной этого года музыкальный исполнитель оказался в реанимации. Через

СМИ: Николай Носков разошелся со своей супругой
СМИ: Николай Носков разошелся со своей супругой

Российские журналисты поведали о том, что известный исполнитель Николай Носков расстался со своей супругой. Эту новость поведал близкий друг семьи и не стал ее

Николай Носков покорил жителей Ульяновска новыми песнями
Николай Носков покорил жителей Ульяновска новыми песнями

В Ульяновске прошел концерт исполнителя хита «Это здорово» российского певца Николая Носкова. Программа покорила зрителей, которые посетили выступление и были

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости