У музыканта Николая Носкова родилась вторая внучка

Музыкант Николай Носков во второй раз стал дедушкой – дочь Екатерина родила девочку. Популярный певец назван своими поклонниками «дважды дедушкой».

Экс-солист популярной советской, американской и российской рок-группы Николай Носков получил титул от фанатов «дважды дедушка» - его дочь Екатерина родила на свет девочку. Сообщение о радостном для звезды событии было размещено в официальной группе исполнителя в одной из социальных сетей.Стать дедушкой в первый раз музыканту посчастливилось в 2015 году – девочку назвали Мирославой. Тогда новоявленный дедушка не смог встретить дочь с внучкой из роддома, ведь был на гастролях.Сам Носков не афишировал тот факт, что у него есть дочь, мало говорил о ней, общаясь со СМИ. На данный момент про Екатерину известно немногое, разве что то, что у нее есть образование экономиста и она работала по приобретённой специальности.В марте 2017 года Николай Носков был госпитализирован в клинику в связи с тяжелым состоянием в связи с необходимостью операции по удалению тромба.