Екатерина Климова рассказала про свой "трудный возраст"

Екатерина Климова рассказала, что у нее были трудности со старшей дочерью, когда у той начался переходный возраст. Однако, актриса относится к этому с долей иронии, вспоминая время, когда сама была подростком.

Востребованная на сегодняшний день актриса Екатерина Климова и мать четверых детей рассказала подробности личной жизни и особенности взаимоотношений со старшей дочерью. Климова сообщает, что трудности с Лизой возникли в тот период, когда девочка перешла в переходный возраст – с ней стало сложнее находить общий язык, чем это было в детстве.Тем не менее, как признается, актриса благодаря старшей дочери ей пришлось опять вспомнить юношеские годы. Екатерина Климова вспомнила свои чувства и переживания в подростковый период, благодаря чему стала значительно лучше понимать Лизу. Звезда также переосмыслила свой собственный жизненный опыт и отношение к родителям.В недавнем интервью одному из изданий, актриса задалась вопросом о том, какие еще открытия она совершит, когда ее дети станут еще старше.