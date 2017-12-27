Названы самые сексуальные женщины 2017 года

Список наиболее сексуальных женщин уходящего 2017 года опубликован одним из Интернет-ресурсов. Первенство в рейтинге было занято актрисой из фильма «Чудо-Женщина», Галь Гадот.

Создан список самых сексуальных женщин 2017 года. Первое место в нем занимает актриса и модель Галь Гадот, исполнившая роль в кинофильме «Чудо-женщина». Гадот проходила службу в армии Израиля, а кроме того придерживается идей феминизма.

Милана Кержакова, являющася супругой известного футболиста, заняла второе место. Женщина активный меценат. В частности она помогает детям с тяжелыми заболеваниями – участвует в закупке специального оборудования для лечебных отделений для детей с ДЦП. В 2017 году Милана стала мамой первенца.

Меган Маркл, невеста принца Гарри, заняла третье место в этом рейтинге. Актриса-мулатка известна не только приближенностью к семье британских монархов, но и участием в некоторых сериалах.Также в список вошли возлюбленная режиссера Алексея Учителя Юлия Пересильд, марокканка Тина Кунаки, блоггер из Инстрагам Настя Ивлева и исполнительна роли Сансы Старк в сериале «Игра Престолов» Софи Тёрнер.