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| | Названы самые сексуальные женщины 2017 года

Названы самые сексуальные женщины 2017 года

Вчера, 22:20
Список наиболее сексуальных женщин уходящего 2017 года опубликован одним из Интернет-ресурсов. Первенство в рейтинге было занято актрисой из фильма «Чудо-Женщина», Галь Гадот.

Названы самые сексуальные женщины 2017 года

 

Создан список самых сексуальных женщин 2017 года. Первое место в нем занимает актриса и модель Галь Гадот, исполнившая роль в кинофильме «Чудо-женщина». Гадот проходила службу в армии Израиля, а кроме того придерживается идей феминизма.

Названы самые сексуальные женщины 2017 года

 

Милана Кержакова, являющася супругой известного футболиста, заняла второе место. Женщина активный меценат. В частности она помогает детям с тяжелыми заболеваниями – участвует в закупке специального оборудования для лечебных отделений для детей с ДЦП. В 2017 году Милана стала мамой первенца.

Названы самые сексуальные женщины 2017 года

 

Меган Маркл, невеста принца Гарри, заняла третье место в этом рейтинге. Актриса-мулатка известна не только приближенностью к семье британских монархов, но и участием в некоторых сериалах.

Также в список вошли возлюбленная режиссера Алексея Учителя Юлия Пересильд, марокканка Тина Кунаки, блоггер из Инстрагам Настя Ивлева и исполнительна роли Сансы Старк в сериале «Игра Престолов» Софи Тёрнер.
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