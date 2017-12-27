Названы самые сексуальные женщины 2017 года

Создан список самых сексуальных женщин 2017 года. Первое место в нем занимает актриса и модель Галь Гадот, исполнившая роль в кинофильме «Чудо-женщина». Гадот проходила службу в армии Израиля, а кроме того придерживается идей феминизма.
Милана Кержакова, являющася супругой известного футболиста, заняла второе место. Женщина активный меценат. В частности она помогает детям с тяжелыми заболеваниями – участвует в закупке специального оборудования для лечебных отделений для детей с ДЦП. В 2017 году Милана стала мамой первенца.
Меган Маркл, невеста принца Гарри, заняла третье место в этом рейтинге. Актриса-мулатка известна не только приближенностью к семье британских монархов, но и участием в некоторых сериалах.
Также в список вошли возлюбленная режиссера Алексея Учителя Юлия Пересильд, марокканка Тина Кунаки, блоггер из Инстрагам Настя Ивлева и исполнительна роли Сансы Старк в сериале «Игра Престолов» Софи Тёрнер.