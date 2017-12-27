Сын Плющенко и Рудковской опубликовал первый авторский клип

На смонтированном под музыку непродолжительном видеоролике, выложенном со страницы Instagram Саши Плющенко от его лица, мальчик сообщает, что он беззубый, а также он всячески дурачится. В подписи к видео сообщается, что это первый клип Саши, а функция в телефоне, на который снято видео, сама его составила.
Как правило, пользователи Интернета не перестают упрекать Яну Рудковскую и Евгения Плющенко в том, что из-за постоянных занятий то уроками, то спортом они лишают своего сына детства. Однако, новое видео понравилось даже большинству критиков благодаря непосредственности и искренности эмоций юного Саши Плющенко.
На сегодняшний день Евгений Плющенко путешествует по Словакии вместе с сыном. Instagram-профиль последнего составляет около четверти миллиона подписчиков.