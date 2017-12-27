Сын Плющенко и Рудковской опубликовал первый авторский клип

В своем профиле в Instagram сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской опубликовал собственное видео. Как известно, блог с фотографиями уже несколько лет ведется родителями Саши Плющенко от его лица.

На смонтированном под музыку непродолжительном видеоролике, выложенном со страницы Instagram Саши Плющенко от его лица, мальчик сообщает, что он беззубый, а также он всячески дурачится. В подписи к видео сообщается, что это первый клип Саши, а функция в телефоне, на который снято видео, сама его составила.Как правило, пользователи Интернета не перестают упрекать Яну Рудковскую и Евгения Плющенко в том, что из-за постоянных занятий то уроками, то спортом они лишают своего сына детства. Однако, новое видео понравилось даже большинству критиков благодаря непосредственности и искренности эмоций юного Саши Плющенко.На сегодняшний день Евгений Плющенко путешествует по Словакии вместе с сыном. Instagram-профиль последнего составляет около четверти миллиона подписчиков.