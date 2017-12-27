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| | Сын Плющенко и Рудковской опубликовал первый авторский клип

Сын Плющенко и Рудковской опубликовал первый авторский клип

Вчера, 21:44
В своем профиле в Instagram сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской опубликовал собственное видео. Как известно, блог с фотографиями уже несколько лет ведется родителями Саши Плющенко от его лица.

Сын Плющенко и Рудковской опубликовал первый авторский клип

 

На смонтированном под музыку непродолжительном видеоролике, выложенном со страницы Instagram Саши Плющенко от его лица, мальчик сообщает, что он беззубый, а также он всячески дурачится. В подписи к видео сообщается, что это первый клип Саши, а функция в телефоне, на который снято видео, сама его составила.

Как правило, пользователи Интернета не перестают упрекать Яну Рудковскую и Евгения Плющенко в том, что из-за постоянных занятий то уроками, то спортом они лишают своего сына детства. Однако, новое видео понравилось даже большинству критиков благодаря непосредственности и искренности эмоций юного Саши Плющенко.

На сегодняшний день Евгений Плющенко путешествует по Словакии вместе с сыном. Instagram-профиль последнего составляет около четверти миллиона подписчиков.
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