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| | Шепелева обвиняют в подлости из-за скандала с родственниками Жанны Фриске

Шепелева обвиняют в подлости из-за скандала с родственниками Жанны Фриске

Вчера, 21:19
Новый этап скандала между телеведущим Дмитрием Шепелевым и родственниками его покойной супруги Жанны Фриске начался после появления отца певицы на одном из ток-шоу. Владимир Фриске заявил, что телеведущий специально не рассказывает сыну Платону о матери, чтобы тот забыл ее.

Шепелева обвиняют в подлости из-за скандала с родственниками Жанны Фриске

 

После посещения Владимиром Фриске одного из телевизионных ток-шоу начался новый виток конфликта между ним и его затем Дмитрием Шепелевым. На этот раз в эфире телеканала отец покойной певицы сообщил, что телеведущий избегает разговоров с сыном о его матери, Жанне Фриске. Кроме того, по словам Владимира Фриске, в доме Шепелева нет фотографий жены, умершей от онкологического заболевания в 2015 году.

СМИ сообщают об крайне негативном отношении самого Шепелева к встречам сына Платона с родственниками со стороны его матери. Организация общения мальчика с бабушкой и дедушкой стала возможной только после суда. В ходе второй встречи, состоявшейся в декабре 2017 года, Платон не узнал бабушку Ольгу и отказался от общения с ней. Юристы семейства Фриске подозревают, что телеведущий Дмитрий Шепелев специально делает все возможное, чтобы его сын забыл дедушку, бабушку и тетю.
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