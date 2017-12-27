Сын Анастасии Стоцкой стал копией Киркорова

На Новогоднем шоу «Ну, погоди! Поймай звезду» певица Анастасия Стоцкая пришла со своим любимым сыном Александром. Однако большее внимание приковала к себе не сама Анастасия, а именно её наследник, который стал очень похож на Киркорова.

Валерия Голицына

Сама Стоцкая отмахивается и склоняет схожесть сына с болгарским певцом к тому, что её муж, Сергей, тоже темноволосый и кареглазый мужчина, в которого Саша и пошёл. Анастасия рассказала, что больше 15 лет назад, когда она пришла в шоу-бизнес именно благодаря Киркорову, люди очень любили звёзд «со скандалами» и поэтому их надуманный роман с Филиппом был всего-лишь пиар ходом. Который, кстати говоря, пришёлся как никогда кстати, ведь в то же время Киркоров разводился со своей супругой Аллой Пугачёвой и это сыграло на руку.Но на самом деле никакого романа между певцами не было. Стоцкая не отрицает, что в юношестве была влюблена в короля эстрады, но после встречи с законным супругом её влюблённость развеялась и сменилась настоящей любовью к Сергею.