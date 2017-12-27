Новогодний подарок: Баста и Джиган уходят из музыки

Рэпер Баста и хип-хоп исполнитель Джиган уходят из музыки. Об этом Василий Вакуленко сообщил поклонникам на своей странице в социальной сети Instagram.

Недавно Баста опубликовал новый снимок, на котором он вместе с Джиганом готовит праздничное блюдо, основным компонентом его является мясо. За 19 часов фотография набрала более 126 тысяч отметок «Нравится». Люди активно обсуждают эту публикацию. На снимке Баста запечатлен с остатками пищи на руках, оставшейся после приготовления. Пользователи назвали фото не слишком эстетичным и рекомендовали рэперам использовать перчатки. Юзеры поддержали шуточный тон и попросили Василия Вакуленко остаться на сцене.

Домбровский Сергей

С Джиганом все не так однозначно. Одни похвалили и его, другие не видят большой потери в том, что данный хип-хоп исполнитель завершит свою музыкальную карьеру. Мнения людей по этому поводу разделились. Многие поздравили солистов с Новым годом и пожелали им удачи в творчестве. Практически никто не усомнился в кулинарных способностях Басты и Джигана. Нашлись и те, кто посоветовал музыкантам стать поварами.