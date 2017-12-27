Без секса можно прожить миллионы лет: Ученые доказали возможность непорочного зачатия

Мнения

Без секса можно прожить миллионы лет: Ученые доказали возможность непорочного зачатия

Для этого они изучили поведение рыб. 

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

От Редактора

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

Что скрывает американское правительство?

Сюжеты :

Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой
| | Новогодний подарок: Баста и Джиган уходят из музыки

Новогодний подарок: Баста и Джиган уходят из музыки

Вчера, 21:00
Рэпер Баста и хип-хоп исполнитель Джиган уходят из музыки. Об этом Василий Вакуленко сообщил поклонникам на своей странице в социальной сети Instagram.

Новогодний подарок: Баста и Джиган уходят из музыки

 

Недавно Баста опубликовал новый снимок, на котором он вместе с Джиганом готовит праздничное блюдо, основным компонентом его является мясо. За 19 часов фотография набрала более 126 тысяч отметок «Нравится». Люди активно обсуждают эту публикацию. На снимке Баста запечатлен с остатками пищи на руках, оставшейся после приготовления. Пользователи назвали фото не слишком эстетичным и рекомендовали рэперам использовать перчатки. Юзеры поддержали шуточный тон и попросили Василия Вакуленко остаться на сцене.

Новогодний подарок: Баста и Джиган уходят из музыки

 

С Джиганом все не так однозначно. Одни похвалили и его, другие не видят большой потери в том, что данный хип-хоп исполнитель завершит свою музыкальную карьеру. Мнения людей по этому поводу разделились. Многие поздравили солистов с Новым годом и пожелали им удачи в творчестве. Практически никто не усомнился в кулинарных способностях Басты и Джигана. Нашлись и те, кто посоветовал музыкантам стать поварами.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Рэпер Баста стал участником красноярского марафона
Рэпер Баста стал участником красноярского марафона "ЗаБег"

Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, принял участие в забеге, который проходил в Красноярске. Участникам надо было бежать на дистанцию от 3 до

Баста впервые проведёт концерт в Сибири
Баста впервые проведёт концерт в Сибири

Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста, впервые проведёт концерт в Сибири. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram,

Рэпер Баста опубликовал фото с мамой
Рэпер Баста опубликовал фото с мамой

Василий Вакуленко, известный многим как рэпер Баста, показал поклонникам свою маму. Помимо этого на своей социальной странице он также опубликовал и родной

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости