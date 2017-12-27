Канделаки поздравила поклонников горячим фото

Тина Канделаки поздравила своих фанатов горячим фото в своём блоге.

Валерия Голицына

Ведущая опубликовала снимок, на котором она одета лишь в красное боди. Канделаки заметно похудела и похорошела. Это отметили и её подписчики, которых, кстати говоря, уже почти 2 миллиона. За такой высокий актив Тина не забыла поблагодарить каждого.Помимо этого, ведущая поздравила всех своих фанатов с наступающим Новым годом. Почти все подписчики отметили, что Тина очень хорошо выглядит и далеко не на свои 42 года. Некоторые засыпали Канделаки комплиментами о том, что их любимица выглядит лучше многих юных моделей, которые стали так популярны в сети.