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| | Модель Одинцова показала своё нижнее бельё на новом фото

Модель Одинцова показала своё нижнее бельё на новом фото

Вчера, 20:35
Российская модель Виктория Одинцова показала своё нижнее бельё на новой фотографии. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Одинцова спустила спортивные брюки, продемонстрировав поклонникам нижнее бельё.

Модель Одинцова показала своё нижнее бельё на новом фото

 

В руках модель держала iPhone американской компании Apple. Пользователи начали активно комментировать данную публикацию. Подписчики Одинцовой высказали ей в комментариях массу комплиментов на различных языках. Одному юзеру не понравились затемненные очки девушки. По его мнению, они не фирменные, а это портит общую картину. За два часа публикация получила почти 67 тысяч отметок «Нравится».

Модель Одинцова показала своё нижнее бельё на новом фото

 

Фотография сделана в Южной провинции Королевства Таиланд Пхукете. Одинцова часто путешествует и любит фотографироваться. Зачастую ее можно видеть на снимках отдыхающей на берегу океана, катающейся на велосипеде или лежащей в шикарной постели в гостинице.
Домбровский Сергей
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