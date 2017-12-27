Модель Одинцова показала своё нижнее бельё на новом фото

Российская модель Виктория Одинцова показала своё нижнее бельё на новой фотографии. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Одинцова спустила спортивные брюки, продемонстрировав поклонникам нижнее бельё.

В руках модель держала iPhone американской компании Apple. Пользователи начали активно комментировать данную публикацию. Подписчики Одинцовой высказали ей в комментариях массу комплиментов на различных языках. Одному юзеру не понравились затемненные очки девушки. По его мнению, они не фирменные, а это портит общую картину. За два часа публикация получила почти 67 тысяч отметок «Нравится».

Домбровский Сергей

Фотография сделана в Южной провинции Королевства Таиланд Пхукете. Одинцова часто путешествует и любит фотографироваться. Зачастую ее можно видеть на снимках отдыхающей на берегу океана, катающейся на велосипеде или лежащей в шикарной постели в гостинице.