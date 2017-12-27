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| | Изнасилованная Пьером Нарциссом ведущая прошла детектор лжи, ему грозит до 6 лет тюрьмы

Изнасилованная Пьером Нарциссом ведущая прошла детектор лжи, ему грозит до 6 лет тюрьмы

Вчера, 20:26
Марианна Суворова, которая заявила об изнасиловании Пьером Нарциссом, подтвердила правдивость своих слов на детекторе лжи.

Изнасилованная Пьером Нарциссом ведущая прошла детектор лжи, ему грозит до 6 лет тюрьмы

 

На многие из задаваемых вопросов девушка ответила правдиво, что и подтвердило достоверность её слов. Пьер Нарцисс действительно вёл себя с ней грубо и применял насилие по отношению к журналистке. Помимо этого жена самого певца подтвердила его склонность к алкоголизму и жестокому поведению. Женщина поведала, как за время их семейной жизни Нарцисс не раз напивался и бил её. Певец даже поднимал руку на ребёнка и часто на ней срывался, подвергая девочку моральному давлению.

Как отметили адвокаты радиоведущей, за содеянное Нарцисс получит до 6 лет тюрьмы, а пройденный девушкой детектор лжи почти на 100% даёт гарантию того, что они смогут добиться справедливости.
Валерия Голицына
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