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| | Ученица требует закрыть передачу «Давай поженимся» из-за травли детей

Ученица требует закрыть передачу «Давай поженимся» из-за травли детей

Вчера, 20:14
Ученица требует закрыть передачу «Давай поженимся» из-за травли детей. Девочка обратилась с такой просьбой к главе Первого канала Константину Эрнсту, так как именно на этом информационном ресурсе показывают программу.

Ученица требует закрыть передачу «Давай поженимся» из-за травли детей

 

Школьница опубликовала на видеохостинге YouTube ролик, в котором она просит всех небезразличных людей помешать в дальнейшем осуществлять травлю детей и женщин на шоу «Давай поженимся». Ранее эта девочка участвовала в передаче со своим отцом. Ее папа 46-летний нейрохирург, который искал спутницу жизни. В передаче дочь участника программы выставили в неприглядном свете. Ведущая шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева назвала девочку сложным ребенком, так как с ней невозможно найти общий язык.

Школьница осталась недовольна подобным отношением, потому что после завершения программы на нее началась настоящая травля в социальных сетях. В комментариях люди выражали недовольство и рекомендовали ей не лезть в личную жизнь отца. Девочка говорит, что в программе ее специально выставили тиранкой, а моменты, где она предстает в лучшем свете просто вырезали.
Домбровский Сергей
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