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| | Нумеролог рассказала правду об отношениях Гомес и Бибера: Он давно является гомосексуалистом

Нумеролог рассказала правду об отношениях Гомес и Бибера: Он давно является гомосексуалистом

Вчера, 19:28
Юные звёзды Голливуда вновь приковали к себе внимание поклонников слухами о том, что они снова вместе. Однако российский нумеролог считает, что дела обстоят немного иначе.

Нумеролог рассказала правду об отношениях Гомес и Бибера: Он давно является гомосексуалистом

 

Нумеролог Ольга сопоставила даты рождения артистов и рассказала о своём видении этих взаимоотношений. Ольга считает, что все отношения певцов – это фарс и прикрытие. Джастин Бибер давно является гомосексуалистом, поскольку он очень тонкая и чувственная натура, и просто «принял себя» ведь в шоу-бизнесе это не редкость. А вот Селена очень сложная девушка, для которой важны семейные ценности, поэтому она тешит себя завышенными идеалами по отношению к мужчинам и вряд ли когда-то найдёт пару, потому что эти идеалы не сможет никто оправдать.

Пара не будет вместе и уж тем более не создаст семью потому что Джастин боится ответственности и бежит из отношений при первых же трудностях, а вот Селена горит созданием семьи и рождением детей.
Валерия Голицына
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