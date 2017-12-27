Нумеролог рассказала правду об отношениях Гомес и Бибера: Он давно является гомосексуалистом

Юные звёзды Голливуда вновь приковали к себе внимание поклонников слухами о том, что они снова вместе. Однако российский нумеролог считает, что дела обстоят немного иначе.

Валерия Голицына

Нумеролог Ольга сопоставила даты рождения артистов и рассказала о своём видении этих взаимоотношений. Ольга считает, что все отношения певцов – это фарс и прикрытие. Джастин Бибер давно является гомосексуалистом, поскольку он очень тонкая и чувственная натура, и просто «принял себя» ведь в шоу-бизнесе это не редкость. А вот Селена очень сложная девушка, для которой важны семейные ценности, поэтому она тешит себя завышенными идеалами по отношению к мужчинам и вряд ли когда-то найдёт пару, потому что эти идеалы не сможет никто оправдать.Пара не будет вместе и уж тем более не создаст семью потому что Джастин боится ответственности и бежит из отношений при первых же трудностях, а вот Селена горит созданием семьи и рождением детей.