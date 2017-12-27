2 млн просмотров! Полина Гагарина рассказала, как снимался её новый клип

56 часов съемок, 7 литров выпитого кофе и 250 метров на 15-сантиметровых каблуках не прошли даром – видео просмотрели 2 млн человек.

Виктория Озерова

В своем аккаунте в Instagram известная певица Полина Гагарина рассказала о том, как проходили съемки клипа на песню «Обезоружена». Рабочий процесс в общей сложности занял 56 часов и одну ночь, за это время команда выпила 7 литров кофе и бутылку шампанского, певице пришлось пробежать более 200 метров на 15-сантиметровых каблуках и 2 часа пролежать на бетоне в одном шелковом платье, а в конце клипа Полина Гагарина даже разделась. Исполнительница отметила, что немногие задумываются о том, сколько человек осталось за кадром, и сколько сил было затрачено на съемки.За несколько часов публикация собрала более 11 тысяч отметок «мне нравится». Поклонники отметили, что певица проделала очень сложную работу, но результат того стоил.