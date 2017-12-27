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| | 2 млн просмотров! Полина Гагарина рассказала, как снимался её новый клип

2 млн просмотров! Полина Гагарина рассказала, как снимался её новый клип

Вчера, 19:10
56 часов съемок, 7 литров выпитого кофе и 250 метров на 15-сантиметровых каблуках не прошли даром – видео просмотрели 2 млн человек.

2 млн просмотров! Полина Гагарина рассказала, как снимался её новый клип

 

В своем аккаунте в Instagram известная певица Полина Гагарина рассказала о том, как проходили съемки клипа на песню «Обезоружена». Рабочий процесс в общей сложности занял 56 часов и одну ночь, за это время команда выпила 7 литров кофе и бутылку шампанского, певице пришлось пробежать более 200 метров на 15-сантиметровых каблуках и 2 часа пролежать на бетоне в одном шелковом платье, а в конце клипа Полина Гагарина даже разделась. Исполнительница отметила, что немногие задумываются о том, сколько человек осталось за кадром, и сколько сил было затрачено на съемки.

За несколько часов публикация собрала более 11 тысяч отметок «мне нравится». Поклонники отметили, что певица проделала очень сложную работу, но результат того стоил.
Виктория Озерова
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