Ведущие принудили Татьяну Мусульбес пойти на свидание с Давидом

По решению ведущих на последнем эфире программы «Дом-2» Татьяну Мусульбес заставили пойти на свидание с молодым человеком, который пытается добиться её расположения.

Валерия Голицына

Сама Мусульбес сразу после выпуска прокомментировала это в своём блоге. Татьяна написала о том, что она не хочет идти на свидание с Давидом и пытается донести это молодому человеку. Однако решение судей непреклонно, поэтому у неё нет выбора.Поклонники Мусульбес и многие зрители проекта осудили девушку за предвзятое отношение и излишнее высокомерие по отношению к молодому человеку. Другие же стали на защиту Татьяны и писали, что «насильно мил не будешь» и она сама имеет право выбирать с кем её строить отношения.