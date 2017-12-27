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| | Ведущие принудили Татьяну Мусульбес пойти на свидание с Давидом

Ведущие принудили Татьяну Мусульбес пойти на свидание с Давидом

Вчера, 18:43
По решению ведущих на последнем эфире программы «Дом-2» Татьяну Мусульбес заставили пойти на свидание с молодым человеком, который пытается добиться её расположения.

Ведущие принудили Татьяну Мусульбес пойти на свидание с Давидом

 

Сама Мусульбес сразу после выпуска прокомментировала это в своём блоге. Татьяна написала о том, что она не хочет идти на свидание с Давидом и пытается донести это молодому человеку. Однако решение судей непреклонно, поэтому у неё нет выбора.

Поклонники Мусульбес и многие зрители проекта осудили девушку за предвзятое отношение и излишнее высокомерие по отношению к молодому человеку. Другие же стали на защиту Татьяны и писали, что «насильно мил не будешь» и она сама имеет право выбирать с кем её строить отношения.
Валерия Голицына
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