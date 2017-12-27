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| | Звезды сериала «Сальса» порадовали посетителей московского ТЦ флешмобом

Звезды сериала «Сальса» порадовали посетителей московского ТЦ флешмобом

Вчера, 19:08
Звезды сериала «Сальса» Алена Бабенко, Диана Эстрада и Антон Лаврентьев порадовали посетителей московского торгового центра (ТЦ) флешмобом. Актеры получили удовольствие и подняли настроение продавцам и покупателям.

Звезды сериала «Сальса» порадовали посетителей московского ТЦ флешмобом

 

Сериал «Сальса» начнут показывать на Первом канале третьего января 2018 года. По сюжету сотрудница кредитной организации живет размеренно, много думает и редко развлекается. Однажды она встречает молодого танцора, и ее судьба делает крутой поворот в сторону приключений и неопределенности. Женщина начинает изучать сальсу – социальный танец из США и Латинской Америки. Им занимаются в качестве досуга и обмена положительными эмоциями с партнером. Алена Бабенко обрадовалась, когда ее пригласили поучаствовать во флешмобе. По словам актрисы, в сальсе главное качественно взаимодействовать с другим человеком.


Диана Эстрада переехала из Кубы в Россию семь лет назад и до сих пор не может привыкнуть к морозам. По ее словам, жизнь героини фильма «Сальса» напоминает ее судьбу. Участника программы «Голос-6» пригласили на флешмоб, так как он тоже принимал участие в съемках сериала.
Домбровский Сергей
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