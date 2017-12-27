Вокалистку SEREBRO Ольгу Серябкину расскритиковали за складки на боках

Ольга Серябкина подверглась жесткой критике фанатов на просторах Instagram. Причиной тому стали складки, которые придирчивые поклонники заметили на ее боках. По их мнению, девушка лишь пытается казаться идеальной, а на деле ничем не отличается от большинства.

Сама же Серябкина в публикации рассказала о том, как счастлива, что сейчас она не на гастролях, потому у нее получится отметить Новый год в кругу родных, как она любит это делать.

«Когда я не на гастролях в другом городе, то всегда стараюсь праздновать Новый год вместе со своими родными. Для меня это вообще главный в году семейный праздник. Я помню как-то раз мы отмечали его в большой и шумной компании, но без близких мне людей. Я поняла, что мне гораздо больше нравится находится в подобные моменты именно дома. Как будто это начало чего-то нового и есть возможность все переписать с чистого листа. В такие моменты больше всего хочется быть с теми людьми, кто больше всего в жизни дорог», - заявила Серябкина, оставив комментарии злопыхателей без внимания, ведь очевидно, что она, по всей видимости, выбрала неправильную позу для фотографии.

Серябкина призвала публику делиться своими планами на грядущие праздники и призвала помнить, кто в жизни для них самый главный.

Николай Офицеров