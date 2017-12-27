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| | Вокалистку SEREBRO Ольгу Серябкину расскритиковали за складки на боках

Вокалистку SEREBRO Ольгу Серябкину расскритиковали за складки на боках

Вчера, 18:55
Ольга Серябкина подверглась жесткой критике фанатов на просторах Instagram. Причиной тому стали складки, которые придирчивые поклонники заметили на ее боках. По их мнению, девушка лишь пытается казаться идеальной, а на деле ничем не отличается от большинства.
 

Вокалистку SEREBRO Ольгу Серябкину расскритиковали за складки на боках

 

Сама же Серябкина в публикации рассказала о том, как счастлива, что сейчас она не на гастролях, потому у нее получится отметить Новый год в кругу родных, как она любит это делать.
 
«Когда я не на гастролях в другом городе, то всегда стараюсь праздновать Новый год вместе со своими родными. Для меня это вообще главный в году семейный праздник. Я помню как-то раз мы отмечали его в большой и шумной компании, но без близких мне людей. Я поняла, что мне гораздо больше нравится находится в подобные моменты именно дома. Как будто это начало чего-то нового и есть возможность все переписать с чистого листа. В такие моменты больше всего хочется быть с теми людьми, кто больше всего в жизни дорог», - заявила Серябкина, оставив комментарии злопыхателей без внимания, ведь очевидно, что она, по всей видимости, выбрала неправильную позу для фотографии.
 
Серябкина призвала публику делиться своими планами на грядущие праздники и призвала помнить, кто в жизни для них самый главный.

Николай Офицеров
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