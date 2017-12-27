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| | "Скорректировала скулы, губы и глаза": Бузова - самая сексуальная девушка России-2017?

"Скорректировала скулы, губы и глаза": Бузова - самая сексуальная девушка России-2017?

Вчера, 21:02
Такой выбор сделали читатели «Комсомольской правды» в этом году.

"Скорректировала скулы, губы и глаза": Бузова - самая сексуальная девушка России-2017?

 

Обладающая большим количеством талантов, Ольга Бузова тут же поделилась этой потрясающей новостью с поклонниками на своей странице в Instagram. Помимо письменного сообщения Бузова выбрала одну из самых, на ее взгляд, подтверждающих этот титул, фотографий.

На снимке знаменитость позирует на одной из пляжей Сейшельских островов, сидя на песке топлесс, и скромно прикрыв грудь рукой. Поклонники немедленно начали поздравлять телеведущую с таким «народным» признанием и выразили мнение, что звание «самой сексуальной девушки» она заслуживает, как никто другой. Другие пользователи высказали свое негодование, так как считают, что в отечественном шоу-бизнесе предостаточно куда более красивых и сексуальных звезд.

"Скорректировала скулы, губы и глаза": Бузова - самая сексуальная девушка России-2017?

 

Недавно знаменитость поделилась своими планами на новогоднюю ночь. Она рассказала, что обязательно проведет несколько выступлений для своих обожаемых поклонников в новогодние праздники. А непосредственно наступление 2018 года она планирует встречать в компании своей сестры Анны. Бузова отметила, что ввиду постоянной собственной занятости практически не может выкроить время для встреч с сестрой, а Новый год - отличный повод пообщаться.

В интервью одному из изданий успешная телеведущая как-то поделилась своими соображениями на тему личной популярности. Она, в частности, заявила, что не согласна с мнением многих людей, считающих, что сейчас как раз самый пик ее популярности. Сама Ольга уверена, что ее ждет ошеломляющий успех, и она непременно его добьется.

"Скорректировала скулы, губы и глаза": Бузова - самая сексуальная девушка России-2017?

 

Кстати, после ноябрьских концертов Ольги Бузовой в столице, которые проходили в атмосфере всеобщего ажиотажа, подписчики ее Instagram бурно обсуждали уколы красоты, которые звезда делала незадолго до шоу. Суть в том, что препарата, введенного под кожу, оказалось чересчур много, и он неравномерно распределился по лицу так, что кое-где даже образовались ямки. Лицо Бузовой смотрелось неестественно и было похоже на маску.

Профессиональный пластический хирург Гайк Бабаян прокомментировал внешность певицы так: «Ольга, видимо, хотела скорректировать скулы и губы, и сделать инъекции вокруг глаз. Но, во-первых, было взято слишком много препарата, а во-вторых, впечатлительная артистка решила, как водится, пустить слезу во время исполнения песни. Слезная жидкость предательски проявила все отеки после уколов на ее лице, сделав его одутловатым». Специалист посоветовал Бузовой проводить такие процедуры не менее, чем за месяц до важных мероприятий.
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