Муж Бородиной назвал Бузову «дорожной пылью»

Поклонники проекта «Дом-2» и Ксении Бородиной все чаще и чаще начинают поговаривать о том, что ведущая с её коллегой по цеху – Ольгой Бузовой – находится в давнем конфликте.

Валерия Голицына

Некоторые недоброжелатели Ксении среди звёзд отмечают, что такой конфликт может строится только на том, что Ксения нетерпима к чужим успехам. Сами же ведущие твердят, будто бы между ними нет никакого конфликта, просто они никогда не были близкими подругами из-за отсутствия общих интересов. Однако участники проекта и зрители считают, что Бородина просто не смогла пережить успеха Бузовой, которую считала глупой и бездарной. Пускай этот успех на самом деле больше походит на чёрный пиар, но тем не менее Ксюша не смогла с ним смириться.Курбан Омаров, супруг Бородиной, отмечает, что Ксюша сама очень талантливый человек. Только один её талант петь похвалила сама Успенская, а продюсеры в ряд выстраиваются за её талантом, ведь знают сколько денег он принесёт. Однако сама Ксения выбирает только семью и детей, ведь у неё совершенно другие ценности. Омаров подчёркивает, что все «фрики» скачущие голыми по сцене скоро станут безынтересны, а самих «фриков» называет дорожной пылью. Все поклонники пары поняли, что Курбан имел ввиду именно Ольгу Бузову.