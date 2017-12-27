Копия мамы: Актриса Анна Заворотнюк показала свою повзрослевшую дочь

Анна Стрюкова, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, была названа копией своей матери. Юношеские снимки двух девушек, покоряющих шоу-бизнес, уже сравнили поклонники и назвали идентичными.

Она родилась в январе 1996 года. О ней ранее практически никто не знал, но сейчас девушка уже практически вытеснила мать на второй план. Дочь бизнесмена и актрисы сейчас живёт в Нью-Йорке, о чем свидетельствуют её фото в Instagram.

Вещий Олег

Поклонники Заворотнюк уже долгое время спорят по поводу схожести двух девушек. Некоторые считают, что девочка намеренно делает такую же прическу, как у Анастасии Заворотнюк, чтобы быть похожей на маму. Большинство всё же осталось склонно к мнению, что это всё генетика и такое в природе бывает довольно-таки часто. Поклонники попросили Заворотнюк предоставить ещё больше снимков с дочерью для дальнейшего сравнения.