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| | Бузову подозревают в смене сексуальной ориентации

Бузову подозревают в смене сексуальной ориентации

Вчера, 17:35
Телевизионную ведущую и солистку Ольгу Бузову подозревают в смене сексуальной ориентации. Причиной этому стала фотография, на которой звезда шоу «Дом-2» запечатлена с поднятым средним и указательным пальцами.

Бузову подозревают в смене сексуальной ориентации

 

По словам пользователей, данный жест хорошо известен всем представительницам сексуальных меньшинств. После расставания со своим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым, Ольга Бузова не может построить прочные отношения с мужчинами. Она перестала им верить, хотя и надеется когда-нибудь найти достойного спутника жизни. Добивалась расположения солистки многие, но она всем отказывала. Ближе остальных к сердцу Бузовой подобрался участник программы «Дом-2» Роман Гриценко.

Бузову подозревают в смене сексуальной ориентации

 

Парень два месяца ухаживал за ведущей, но она казалась недоступной и постоянно говорила молодому человеку о том, что у него нет шансов. В итоге Гриценко сдался, решив завести отношения с менее разборчивой девушкой. Когда Бузова узнала об измене парня, она заплакала. Не удержалась от слез звезда и после того, как узнала о предстоящей женитьбе своего экс-мужа Тарасова.
Домбровский Сергей
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