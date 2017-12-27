Телевизионную ведущую и солистку Ольгу Бузову подозревают в смене сексуальной ориентации. Причиной этому стала фотография, на которой звезда шоу «Дом-2» запечатлена с поднятым средним и указательным пальцами.

По словам пользователей, данный жест хорошо известен всем представительницам сексуальных меньшинств. После расставания со своим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым, Ольга Бузова не может построить прочные отношения с мужчинами. Она перестала им верить, хотя и надеется когда-нибудь найти достойного спутника жизни. Добивалась расположения солистки многие, но она всем отказывала. Ближе остальных к сердцу Бузовой подобрался участник программы «Дом-2» Роман Гриценко.

Домбровский Сергей

Парень два месяца ухаживал за ведущей, но она казалась недоступной и постоянно говорила молодому человеку о том, что у него нет шансов. В итоге Гриценко сдался, решив завести отношения с менее разборчивой девушкой. Когда Бузова узнала об измене парня, она заплакала. Не удержалась от слез звезда и после того, как узнала о предстоящей женитьбе своего экс-мужа Тарасова.