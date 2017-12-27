Илья Яббаров объявил об отношениях с Машей Кохно

Популярный участник известного телепроекта «Дом-2» Илья Барбаров в сети Instagram разместил совместное фото с Марией Кохно. Среди прочего, кавалер заметил, что уже скучает по Маше, хотя она уехала лишь недавно.

В Сети микроблогов Instagram в аккаунте Ильи Яббарова появилась фотография, на которой запечатлены он и Мария Кохно, улыбающиеся в обществе друг друга. В комментарии к фото Илья указал, что Маша стала его любимой девочкой, по которой он уже очень скучает, несмотря на то, что его возлюбленная вернётся уже вечером. Сам Яббаров подтвердил домыслы своих поклонников, сообщив, что между ним и Кохно вспыхнула романтическая связь. Более того, Илья заявил, что у них с Марией полноценные отношения.

Александр Вест

Отметим, что подписчики Ильи весьма неоднозначно отнеслись к данной новости: некоторые фанаты Яббарова заявили, что безумно счастливы за его положительные изменения в жизни, однако, нашлись и те, которые своими отзывами стали доказывать, что девушка ему вовсе не подходит.