Илья Яббаров объявил об отношениях с Машей Кохно

В Сети микроблогов Instagram в аккаунте Ильи Яббарова появилась фотография, на которой запечатлены он и Мария Кохно, улыбающиеся в обществе друг друга. В комментарии к фото Илья указал, что Маша стала его любимой девочкой, по которой он уже очень скучает, несмотря на то, что его возлюбленная вернётся уже вечером. Сам Яббаров подтвердил домыслы своих поклонников, сообщив, что между ним и Кохно вспыхнула романтическая связь. Более того, Илья заявил, что у них с Марией полноценные отношения.
Отметим, что подписчики Ильи весьма неоднозначно отнеслись к данной новости: некоторые фанаты Яббарова заявили, что безумно счастливы за его положительные изменения в жизни, однако, нашлись и те, которые своими отзывами стали доказывать, что девушка ему вовсе не подходит.