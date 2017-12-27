Ведущий «Дом-2» Влад Кадони мечтал стать директором школы

Скандальный ведущий «Дом-2» и экстрасенс Влад Кадони рассказал поклонникам, что в детстве мечтал стать директором школы и эта мечта не отпускает его до сих пор. Подписчики Влада заявили, что ему нужно становиться не директором, а президентом.

Светлана Славянская

Влад Кадони в своем микроблоге поделился одним из своих несбыточных детских желаний: «Скоро Новый год. Я сегодня думал чего загадать то в 12 ночи, но перед этим вспоминал, чего загадывал в прошлые празднования. Из тех, что было раньше, не исполнилось только одно, я его загадывал в первых классах. Хотел стать директором школы и сделать столовую бесплатной. Не сбылось, видимо плохо загадывал. В этом году облажаться так нельзя!».Поклонники в комментариях начали шутить, что ещё не поздно уйти из «Дом-2» и стать директором школы или президентом страны: «Влад, тебе в президенты нужно», «Владик, ну директором школы ты ещё стать, в принципе, можешь, если так целью задаться!», «Влад, директор школы? Почти сбылось же».