Телеведущую и певицу Ольгу Бузову жестко раскритиковали за слова о вторжении возрожденного СССР в США. В эфире «ТВ-3» звезда шоу «Дом-2» начала рассуждать о несуществующей реальности.

Домбровский Сергей

Высказывание Бузовой не поняли зрители. По сюжету ведущая сообщала людям сегодняшние новости. Она рассказала, как СССР при поддержке ООН напал на США, в которых идет гражданская война, погибают люди. Последний законный глава Соединенных Штатов Дональд Трамп прячется от политических противников на Гавайских островах. Когда зрители посмотрели этот ролик, они сочли Бузовой умалишенной. Вместе с авторами видео певице рекомендовали обратиться за помощью в клинику.Один из юзеров призвал Бога, дабы он устроил всемирный потоп, так как людей уже ничего не сможет спасти. Ролик с высказываниями Бузовой назвали «шизофрения в каждый дом». Позже оказалось, что все это лишь отрывок из фильма «Чернобыль». По сюжету картины человек попадает в прошлое и в результате этого изменят настоящее.