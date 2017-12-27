«Бабушкино платье»: Подписчики раскритиковали новый образ Ксении Собчак

Подписчики поддали резкой критике новый образ кандидата в президенты и светской львицы Ксении Собчак, назвав наряд «бабушкиным платьем» и заявив, что знаменитости он не идёт.

По данным журналистов VladTime, Ксения Собчак выставила снимок в чёрном и закрытом спереди платье, подписав так: «В жизни всегда наступает момент, когда нужно прекратить оглядываться назад». По мнению поклонников, знаменитость подобрала не очень интересный образ, да и фраза им совсем не понравилась.

«Ну, это не в вашем случае», «Ты всегда будешь оглядываться назад», - писали подписчики. Многие из них проявляли своё недовольство даже в достаточно нецензурном тоне, одновременно советуя Ксении Собчак снять свою кандидатуру с выборов в президенты России.

Ирина Летинская