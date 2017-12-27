«Бабушкино платье»: Подписчики раскритиковали новый образ Ксении Собчак

«Бабушкино платье»: Подписчики раскритиковали новый образ Ксении СобчакВчера, 17:25
Ксения Собчак похвасталась поклонникам, что едет в Голливуд. Об этом телеведущая рассказала в своем микроблоге. Однако подписчики раскритиковали Собчак именно
Ксения Собчак, известная российская светская львица и скандальная журналистка, любит радовать своих поклонников новыми снимками и подробностями личной жизни.
Не так давно на отдых в Европу отправились Ксения Собчак и Максим Виторган. На своих аккаунтах в соцсетях селебрити уже опубликовали несколько фотоснимков со