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| | Алиану Устиненко критикуют за неумение пользоваться фотошопом

Алиану Устиненко критикуют за неумение пользоваться фотошопом

Сегодня, 05:20
Экс-участницу шоу «Дом-2» Алиану Устиненко критикуют за неумение пользоваться фотошопом. По словам поклонников, девушка публикует в своем Instagram снимки, где она предстает перед фанатами красоткой, а на самом деле имеет весьма посредственную внешность. 

Алиану Устиненко критикуют за неумение пользоваться фотошопом

 

Алиане Устиненко и Александру Гобозову не удалось сохранить свой брак. Молодые люди расстались, мужчина желает вернуться на телестройку, а его экс-возлюбленная планирует начать новую жизнь. На своей странице в социальных сетях Алиана Устиненко публикует фотографии, на которых она запечатлена в различных образах. Недавно участник шоу «Дом-2» Николай Должанский опубликовал снимок этой девушки у себя в Instagram. Пользователи заметили разительную перемену.

Алиану Устиненко критикуют за неумение пользоваться фотошопом

 

Алиана Устиненко выглядит на фото Должанского намного хуже, нежели на снимках с ее страницы. Подписчики обвиняют девушку в неумении пользоваться графическими редакторами. По словам юзеров, участница телестройки делает себя чересчур красивой, а когда в реальной жизни человек столкнется с ней, он разочаруется.
Домбровский Сергей
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