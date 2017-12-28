Екатерина Жужа была со скандалом уволена из "Дома-2"

Недавно с соцсети появилась информация, что Екатерина Жужа была со скандалом уволена. Новые руководители шоу "Дом-2" не смогли договориться об условиях работы, и в итоге Жужа отказалась от дальнейшего сотрудничества.

Любовь Шевцова

Сейчас Екатерина по поводу инцидента ничего не комментирует, хотя фанаты Жужы считают, что девушка с легкостью перенесет расторжение контракта. Она совсем недавно приобрела новую квартиру в Дубае и ближе к лету переедет туда жить. И с помощью таких перемен в жизни девушка только лишний раз убедиться в правильно своих действий.Так же стало известно, Алексей Михайловский собирается покинуть пост генерального продюсера проекта "Дом-2". Так как за 13-лет ему надоела эта должность, он намерен со своей супругой обзавестись потомством и семейным счастьем.