Алиса Литинская променяла «Дом-2» на бывшего кавалера

Долгое время в Сети муссировали слухи о возвращении в проект «Дом-2» Алисы Литинской. После того, как «невозврат» на телестройку Дмитрия Дмитриенко не подтвердился, поклонники стали надеться, что Литинская в числе прочих может вновь попасть в реалити-шоу. К тому же многим ее изгнание с Острова любви показалось несправедливым.

Дарья Светозарова

Алиса не была в числе рейтинговых участников шоу до того, как не выбыла за ворота. Но после ухода ею стали интересоваться даже больше, чем в бытность в шоу. Этому способствовали продолжающиеся отношения Литинской с еще одним «островитянином» - Виталием Малышевым. Пара продолжала обмениваться трогательными сообщениями, а сам Виталий даже несколько раз порывался в большой мир вслед за возлюбленной. В свете того, что пара Дмитриенко-Рапунцель воссоединилась на проекте, поклонники надеялись на нечто подобное для Литинской-Малышева, но не случилось.Окончательно развеяла мечты фолловеров сама Алиса. После того, как девушка вернулась в Бельгию, она повстречала своего бывшего возлюбленного. Ранее у них дело едва не дошло до свадьбы. И теперь все, наконец, может случиться. Не исключено, что предложение руки и сердца Алиса примет уже в эти новогодние праздники, где-нибудь в уютном ресторанчике в Риме. Малышев тоже не собирается все время горевать об утраченной любви. Он признался, что хочет наладить новые отношения на Острове любви, а Литинскую уже дано отпустил.