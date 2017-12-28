Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

Мнения

Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

О новом варианте лечить ВИЧ.

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

От Редактора

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

Самые сокровенные желания на 2018 год.

Сюжеты :

Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями
| | Алиса Литинская променяла «Дом-2» на бывшего кавалера

Алиса Литинская променяла «Дом-2» на бывшего кавалера

Сегодня, 01:30
Долгое время в Сети муссировали слухи о возвращении в проект «Дом-2» Алисы Литинской. После того, как «невозврат» на телестройку Дмитрия Дмитриенко не подтвердился, поклонники стали надеться, что Литинская в числе прочих может вновь попасть в реалити-шоу. К тому же многим ее изгнание с Острова любви показалось несправедливым.

Алиса Литинская променяла «Дом-2» на бывшего кавалера

 

Алиса не была в числе рейтинговых участников шоу до того, как не выбыла за ворота. Но после ухода ею стали интересоваться даже больше, чем в бытность в шоу. Этому способствовали продолжающиеся отношения Литинской с еще одним «островитянином» - Виталием Малышевым. Пара продолжала обмениваться трогательными сообщениями, а сам Виталий даже несколько раз порывался в большой мир вслед за возлюбленной. В свете того, что пара Дмитриенко-Рапунцель воссоединилась на проекте, поклонники надеялись на нечто подобное для Литинской-Малышева, но не случилось.

Окончательно развеяла мечты фолловеров сама Алиса. После того, как девушка вернулась в Бельгию, она повстречала своего бывшего возлюбленного. Ранее у них дело едва не дошло до свадьбы. И теперь все, наконец, может случиться. Не исключено, что предложение руки и сердца Алиса примет уже в эти новогодние праздники, где-нибудь в уютном ресторанчике в Риме. Малышев тоже не собирается все время горевать об утраченной любви. Он признался, что хочет наладить новые отношения на Острове любви, а Литинскую уже дано отпустил.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Участник «Дома-2» Виталий Малышев ищет новую девушку после скандального расставания
Участник «Дома-2» Виталий Малышев ищет новую девушку после скандального расставания

Участник «Дома-2» Виталий Малышев поделился тем, что окончательно расстался с выбывшей участницей телешоу Алисой Литинской и готов к новым отношениям. Его

Стали известны причины ухода Алисы Вокс из группы «Ленинград»
Стали известны причины ухода Алисы Вокс из группы «Ленинград»

Певица Алиса Вокс из группы «Ленинград» впервые озвучила причины ухода из роковой группы. Это и многое другое стало известно из интервью Hello.

Рэпер Тимати помирился с Аленой Шишковой
Рэпер Тимати помирился с Аленой Шишковой

Известный российский рэп-исполнитель Тимати, похоже, вновь помирился со своей бывшей возлюбленной моделью Аленой Шишковой. Об этом свидетельствует последний

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости