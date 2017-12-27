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| | Саша Черно рассказала о нервном срыве

Саша Черно рассказала о нервном срыве

Сегодня, 12:29
Популярная участница известного телепроекта «Дом-2» рассказала о том, что в данный момент у неё образовался нервный срыв из-за случившегося инцидента. Об этом скандальная знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.

Саша Черно рассказала о нервном срыве

 

В официальном аккаунте Саши Черно в сети микроблогов Instagram появилось изображение, на котором она со спины запечатлена на Сейшельских островах, где в данный момент проходят съёмки проекта. В комментарии к фото девушка заметила, что у неё образовался нервный срыв. Своим поклонникам девушка посоветовала внимательнее следить за выпусками передачи, так как конфликт, в котором она сыграла одну из ведущих ролей, по её словам, не так однозначен, как кажется.

Саша Черно рассказала о нервном срыве

 

Стоит напомнить, что ранее Саша Черно шокировала своих подписчиков, разместив фотографию в купальнике, получившую множество негативных комментариев. Предвидев критику, девушка заявила, что выставляет своё тело напоказ она потому, что не стесняется себя настоящей. Также девушка заметила, что больше никогда не сойдётся с Иосифом Оганесяном, а фанатам, критикующим её фигуру она ответила, что детей у неё никогда не было.
Александр Вест
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