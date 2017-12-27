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| | Анфиса Чехова откровенно рассказала о романе с косметологом

Анфиса Чехова откровенно рассказала о романе с косметологом

Сегодня, 12:20
Телеведущая Анфиса Чехова пролила свет на свои отношения с косметологом Эдуардом Демченко. После того, как знаменитость съездила с ним на отдых и посетила в его сопровождении светские мероприятия, поклонники заподозрили, что между ними роман.

Анфиса Чехова откровенно рассказала о романе с косметологом

 

В октябре фанаты узнали, что Анфиса и ее муж Гурам Баблишвили оформили развод. На протяжении нескольких месяцев супруги пытались наладить отношения, но попытки были обречены на неудачу. Тогда, не желая мириться с одиночеством теледивы, почитатели таланта Чеховой нашли кандидата на роль ее возлюбленного – эксперта шоу «Красота по-русски» и «Адская кухня» Эдуарда Демченко. Их уверенность окрепла на фоне того, что Анфиса брала его с собой в вояжи и позировала в его компании фотографам на красной дорожке.

Чехова решила расставить все точки над «i» и заявила, что Демченко – ее друг и не более. Знаменитость отметила, что он очень близкий ей человек, но они не состоят в любовных отношениях. Что касается ее путешествий, то она брала Эдуарда с собой и во времена супружества с Гурамом. Также теледива призналась, что в любовь больше не верит и чувствует себя превосходно в статусе свободной женщины. С Баблишвили они разошлись спокойно, их общий сын Соломон развод родителей воспринял адекватно. Все совместно нажитое Гурам оставил Анфисе и их ребенку.
Дарья Светозарова
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