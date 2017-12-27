Соблазнительная Анастасия Костенко показала идеальные длинные ноги

Анастасия Костенко решила показать своим подписчикам, за что футболист Дмитрий Тарасов выбрал ее вместо Ольги Бузовой. Девушка опубликовала на просторах своей странички снимок, сделанный на фоне прекрасного заката на Мальдивах, однако не он привлек подписчиков. Все подписчики обратили внимание на ее идеальные длинные ноги.

Не так давно Дмитрий Тарасов решил доказать серьезность своих намерений относительно Костенко, попросив у нее, в чрезвычайно романтичной обстановке острова Мальдивы, руки и сердца. Девушка ответила ему согласием. Даже страшно представить, каким ударом это стало для бывшей возлюбленной футболиста Ольги Бузовой.

Николай Офицеров