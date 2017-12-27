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| | Секс-бомба Робби Уильямс поздравил поклонниц эротическим фото

Секс-бомба Робби Уильямс поздравил поклонниц эротическим фото

Сегодня, 11:34
Британский певец Робби Уильямс порадовал поклонниц, выложив фото в свой Instagram, где он в обнаженном виде позирует возле елки.

Секс-бомба Робби Уильямс поздравил поклонниц эротическим фото

 

Подобные выходки для певца не редкость. На этот раз 43-летний исполнитель решил показать своим подписчикам свое тело.

Раньше Уильямс жаловался на наличие лишнего веса. Причиной дополнительных килограммов стали вредные привычки певца. Одна из них это любовь мужчину кушать ночью. Также он пообещал побороть вредную привычку и привести себя в норму.

Хотя ранее Уильямс и заявлял о проблеме с весом, но на новой фотографии видно, что он в отличной форме, и имеет хорошее подтянутое тело в свои 43 года. Таким результатом мало кто может похвастаться.

Поклонницы знаменитости были рады подобному жесту. Ведь в новом образе он был полностью голым и прикрывал свою интимную зону только руками. Под фото было много комментариев от женщин, в которых они восхищались телосложением и внешностью Робби Уильямса.
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