Анастасия Волочкова гордится своей физической формой и профессионализмом

В этот раз звезда мирового балета не стала надевать эротичные купальники, а ограничилась тренировочным костюмом. Немного поодаль от танцовщицы лежали запасные пуанты, как свидетельство насыщенных репетиций, во время которых одной пары может не хватить. Балерина сопроводила видео комментарием, где призвала не стремиться повторить увиденное в жизни. Анастасия отметила, что ее умение – это плод многолетней тяжелой работы. Волочкова добавила, что любит то, что делает, и делает это на профессиональном уровне, чем и гордится. Свое послание балерина адресовала тем, кому небезразлична она и ее творчество, даже если свою заинтересованность они выражают не в совсем дружественных комментариях.
Часть подписчиков поддержали балетную диву. Они подчеркнули, что Анастасия остается любимой народом, и пожелали ей прекрасного Нового года. Тут же в дебаты с ними вступили хейтеры Волочковой. Они заявили, что на видео демонстрируется глумление над балетом, да и сама знаменитость подрастеряла прежние навыки и формы. Умение садиться на шпагат, по их мнению, вовсе не повод для выказывания народной любви и уважения. Всего неравнодушными к публикации оказались почти 82 тысячи пользователей.