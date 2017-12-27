NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

От Редактора

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

Что скрывает американское правительство?

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Капаклы трогает грудь Четрарку, Жарков целует своего тренера: "Дом-2" не перестает удивлять

Капаклы трогает грудь Четрарку, Жарков целует своего тренера: "Дом-2" не перестает удивлять

Сегодня, 11:30
В популярном среди телезрителей скандальном телепроекте "Дом-2" разгораются очередные страсти. Роман Капаклы, не постеснявшись, трогал за грудь понравившуюся ему Лилию Четрарку.

Капаклы трогает грудь Четрарку, Жарков целует своего тренера: "Дом-2" не перестает удивлять

 

В мировой "паутинке" появились изображения такого привлечения внимая девушки. Роман Капаклы, несколько ранее заступившийся за Лилию Четрарку, которую намеревался избить ее возлюбленный Сергей Захарьяш, попытался поближе узнать девушку и потрогал ее грудь. Можно отметить при этом, что видеокамеры запечатлели это событие целых два раза. В настоящее время телезрители не сомневаются, что Роман заступался на девушку из-за личных интересов.

Капаклы трогает грудь Четрарку, Жарков целует своего тренера: "Дом-2" не перестает удивлять

 

Лилия пока не прокомментировала произошедшее. Она не обсуждает это со своими подписчиками в социальных сетях, которые, в отличие от нее, активно обговаривают лапанье груди девушки. Также необходимо отметить, что Марина Африкантова все еще не знает, что ее парень пошел на такой шаг в отношении другой участницы "Дом-2".

Теперь Лилия Четрарку и Сергей Захарьяш снова начали ссориться, несмотря на то, что ранее определенное время жили на проекте в мире и согласии. Как и в прежние разы, скандалит пара по причин материальных ресурсов. Сергей поведал о личном бизнесе в Москве, он не понимает, отчего его дама сердца не подумывает начать зарабатывать деньги вне полюбившегося ей телепроекта.

Капаклы трогает грудь Четрарку, Жарков целует своего тренера: "Дом-2" не перестает удивлять

 

Любовные страсти в "Дом-2" продолжаются. Другой участник передачи Евгений Жарков поцеловал наставника по пикапу, о чем он и рассказал в соцсетях. После он взволновался, потому как ему нравится девушка, которую он намерен сделать своей второй половинкой. Евгений остерегается, что его возлюбленная не будет больше доверять ему. Ныне парень жалеет, что поцеловал тренера, понадеявшись на благосклонность своей подруги. Пользователи Интернета подвергли Жаркова критике за его поступок. Некоторые из них советуют уволить молодого человека из проекта, а другие советуют Евгению найти способ восстановления отношений с любимой. Другая участница проекта Саша Филиппов не доверяет ухаживаниям Евгения Жаркова, который пытается завладеть ее сердцем. Девушка восхищается Иосифом Оганесяном, но парень отдыхает на Сейшелах и не может временно тесно общаться с Сашей. Жарков, несмотря на все свои ухаживания к Филипповой, не способен разжечь огонь страсти в ее сердце, а она, свою очередь, не доверяет молодому человеку, потому как он всегда сопоставляет нынешнюю симпатию с предыдущей. По мнению Александры, такое сравнение не принесет ничего положительно в их потенциальные отношения, а поэтому они не невозможны как таковые. Саша общается с Иосифом, который ей пришелся по душе и надеется растопить осколки льда в его сердце.
Никита Готский
Новости по теме
Роман Капаклы довольно резко отреагировал на выпад Татьяны Владимировны
Роман Капаклы довольно резко отреагировал на выпад Татьяны Владимировны

Мать Марины Африкантовой, чья дочь в данный момент находится в отношениях с Романом Капаклы, довольно агрессивно отозвалась о её избраннике, попутно обвинив

На глазах у детей Стас Костюшкин потрогал грудь Анны Семенович
На глазах у детей Стас Костюшкин потрогал грудь Анны Семенович

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин опубликовал на странице в Instagram фото, на котором трогает грудь Анны Семенович. За час публикация набрала

Тридцатилетняя Марина Африкантова строит глазки юному участнику «Дома-2»
Тридцатилетняя Марина Африкантова строит глазки юному участнику «Дома-2»

Тридцатилетняя Марина Африкантова строит глазки юному участнику «Дома-2». Восходящей звезде телестройки Роману Капаклы исполнилось 18 лет, но он уже стал целью

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости