Капаклы трогает грудь Четрарку, Жарков целует своего тренера: "Дом-2" не перестает удивлять

В популярном среди телезрителей скандальном телепроекте "Дом-2" разгораются очередные страсти. Роман Капаклы, не постеснявшись, трогал за грудь понравившуюся ему Лилию Четрарку.

В мировой "паутинке" появились изображения такого привлечения внимая девушки. Роман Капаклы, несколько ранее заступившийся за Лилию Четрарку, которую намеревался избить ее возлюбленный Сергей Захарьяш, попытался поближе узнать девушку и потрогал ее грудь. Можно отметить при этом, что видеокамеры запечатлели это событие целых два раза. В настоящее время телезрители не сомневаются, что Роман заступался на девушку из-за личных интересов.

Лилия пока не прокомментировала произошедшее. Она не обсуждает это со своими подписчиками в социальных сетях, которые, в отличие от нее, активно обговаривают лапанье груди девушки. Также необходимо отметить, что Марина Африкантова все еще не знает, что ее парень пошел на такой шаг в отношении другой участницы "Дом-2".Теперь Лилия Четрарку и Сергей Захарьяш снова начали ссориться, несмотря на то, что ранее определенное время жили на проекте в мире и согласии. Как и в прежние разы, скандалит пара по причин материальных ресурсов. Сергей поведал о личном бизнесе в Москве, он не понимает, отчего его дама сердца не подумывает начать зарабатывать деньги вне полюбившегося ей телепроекта.

Никита Готский

Любовные страсти в "Дом-2" продолжаются. Другой участник передачи Евгений Жарков поцеловал наставника по пикапу, о чем он и рассказал в соцсетях. После он взволновался, потому как ему нравится девушка, которую он намерен сделать своей второй половинкой. Евгений остерегается, что его возлюбленная не будет больше доверять ему. Ныне парень жалеет, что поцеловал тренера, понадеявшись на благосклонность своей подруги. Пользователи Интернета подвергли Жаркова критике за его поступок. Некоторые из них советуют уволить молодого человека из проекта, а другие советуют Евгению найти способ восстановления отношений с любимой. Другая участница проекта Саша Филиппов не доверяет ухаживаниям Евгения Жаркова, который пытается завладеть ее сердцем. Девушка восхищается Иосифом Оганесяном, но парень отдыхает на Сейшелах и не может временно тесно общаться с Сашей. Жарков, несмотря на все свои ухаживания к Филипповой, не способен разжечь огонь страсти в ее сердце, а она, свою очередь, не доверяет молодому человеку, потому как он всегда сопоставляет нынешнюю симпатию с предыдущей. По мнению Александры, такое сравнение не принесет ничего положительно в их потенциальные отношения, а поэтому они не невозможны как таковые. Саша общается с Иосифом, который ей пришелся по душе и надеется растопить осколки льда в его сердце.