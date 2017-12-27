ТОП-5 знаменитостей, которые стали родителями в 2017 году

В Сети составили рейтинг звезд шоу-бизнеса и просто знаменитых людей, которые в 2017 году стали счастливыми родителями. В рейтинг вошли звёздные мамы, знаменитые папы и даже дети звезд.

Светлана Славянская

Певица Пелагея 21 января 2017 года родила дочку Таисию от супруга хоккеиста. Артистка долгое время скрывала свою беременность, однако сейчас охотно делится снимкам дочки. Модель Ирина Шейк 21 марта родила от актера Брэди Купера дочь Лею. Летом певица Юлия Савичева родила за границей дочь Анну от своего мужа-музыканта. Савичева также скрывала свою беременность, однако в августе Макс Фадеев подтвердил рождение девочки.Певица Юлия Ковальчук также впервые стала мамой, 13 октября в Италии она родила своего первенца. Популярная артистка Рита Дакота и Влад Соколовский стали родителями 23 октября текущего года. Всю свою беременность Дакота публиковала оголенные снимки живота в личном микроблоге.