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| | Экс-участница "Дома-2" набрала вес во время лечения от рака

Экс-участница "Дома-2" набрала вес во время лечения от рака

Сегодня, 11:47
Бывшая участница теле-шоу "Дом-2" Елена Степунина на данный момент проходит реабилитацию и продолжает бороться с раком. За это время она сильно располнела.

Экс-участница "Дома-2" набрала вес во время лечения от рака

 

Не давно на своей страничке в социальных сетях, Елена рассказала, что прошла лучевую терапию. Степунина призналась, что для нее это стало адским пламенем. Проще химиотерапии, но все-же ощущения далеко не из самых приятных - прокомментировала она пост.

Елена пожаловалась на потерю волос, и из-за приема гармоничных препаратов она набрала лишние килограммы. Раньше экс-участница "Дома-2" могла скинуть сразу несколько килограммов, не мучая себя недельными диетами. Сейчас же доктора ей запретили придерживаться диет, они могут пагубно отразиться на здоровье девушки. В своих соцсетях Елена Степугина просит совета у поклонников, как привести ей себя в порядок.

Как выяснилось, среди поклонников тоже оказались те, кто столкнулся с таким ужасным заболеванием, которые подсказали ей, как правильно питаться.  
Любовь Шевцова
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